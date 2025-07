SBC Summit 2025: Joel Corry e Imanbek saranno i protagonisti della serata di apertura dell’evento

Le star internazionali Joel Corry e Imanbek saranno i headliner dell’Opening Party dello SBC Summit 2025, che si terrà presso Urban Beach, a Lisbona, martedì 16 settembre.

L’evento accoglierà migliaia di professionisti del settore per una serata all’insegna del networking ad alta energia e dell’intrattenimento di livello mondiale, in una delle location estive più esclusive di Lisbona.

Joel Corry porterà il suo stile inconfondibile, una miscela di dance, UK garage e pop, che gli ha fatto conquistare oltre 4 miliardi di stream in tutto il mondo. L’artista britannico, noto per successi come “Head & Heart” (con MNEK) — primo in classifica nel Regno Unito — e “Sorry”, ha collaborato con grandi nomi dell’industria musicale come Charli XCX, RAYE, David Guetta e Tom Grennan. Il suo album di debutto, Another Friday Night, è stato l’album dance più venduto nel Regno Unito nel 2023. Corry si è esibito nei principali eventi dance a livello globale, tra cui Tomorrowland, Creamfields e EDC Las Vegas.

Accanto a lui, salirà sul palco il produttore e DJ Imanbek, vincitore di un Grammy, il cui remix multi-platino di “Roses” ha debuttato al 4° posto nella classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e ha superato i 2 miliardi di stream su Spotify. La sua incredibile ascesa — da una piccola città del Kazakistan fino al riconoscimento internazionale — lo ha portato a collaborare con superstar mondiali come Usher, Sean Paul, Marshmello, Rita Ora e Busta Rhymes.

“Siamo entusiasti di dare il via allo SBC Summit 2025 con artisti di questo calibro”, ha dichiarato Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC. “Avere Joel Corry e Imanbek come protagonisti della nostra Opening Party a Urban Beach è il modo perfetto per celebrare quello che sarà il nostro summit più ambizioso di sempre. Vogliamo riunire il settore in un contesto straordinario per un networking di altissimo livello”.

La serata di apertura darà il via a una settimana di eventi esclusivi riservati ai VIP Event Pass holder, inclusi coloro in possesso di Operator Pass e Affiliate Pass. Queste esperienze premium culmineranno con The INFINITY Lisbon, il 18 settembre (dalle 20:00 alle 03:00), l’evento di gala del summit, con le performance di Alok e Timmy Trumpet.

Sono inoltre previsti due eventi di premiazione:

Affiliate Leaders Awards – 17 settembre (dalle 19:00 alle 00:00)

SBC Awards – 18 settembre (dalle 19:00 alle 23:00)

Questi premieranno le aziende, le personalità e le innovazioni che hanno segnato il settore globale del betting e dell’iGaming nell’ultimo anno. Entrambi gli eventi richiedono un biglietto separato per l’accesso.

SBC Summit tornerà presso la Feira Internacional de Lisboa e la MEO Arena dal 16 al 18 settembre, accogliendo 30.000 professionisti da tutto il mondo, per tre giorni di contenuti educativi approfonditi, un’esposizione completa e ampie opportunità di networking.

