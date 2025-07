SBC Summit 2025 affronta regolamentazione e fidelizzazione nei mercati di gioco più competitivi d’Europa

L’edizione 2025 dello SBC Summit punterà i riflettori su una delle regioni più regolamentate e strategicamente importanti del settore a livello globale, con il lancio del nuovo track “Global Markets – Western Europe”. Mercoledì 17 settembre, presso la Feira Internacional de Lisboa (FIL) a Lisbona, questo percorso tematico offrirà approfondimenti strategici su come i principali operatori stanno affrontando l’aumento delle normative, l’evoluzione delle aspettative dei giocatori e la concorrenza globale sempre più accesa.

Parte integrante del più ampio programma “Global Markets”, il percorso dedicato all’Europa occidentale fornirà ai partecipanti strategie pratiche per prosperare in mercati altamente regolamentati come Italia, paesi nordici, Paesi Bassi e Portogallo.

Le sessioni tratteranno temi chiave come: nuovi modelli di licenza, strumenti per la protezione dei consumatori e responsabilità sociale, strategie per la fidelizzazione del cliente in ambienti regolati e opportunità di innovazione in contesti a forte controllo normativo

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha dichiarato: “L’Europa occidentale ha da sempre stabilito lo standard in materia di regolamentazione del gioco, ma il contesto continua a evolversi. Gli operatori di oggi devono costruire solidi rapporti con i regolatori, promuovere un’innovazione responsabile e fidelizzare i clienti in un ambiente globale sempre più complesso. Questo track fornirà insight pratici e orientamento esperto per avere successo in Europa occidentale.”

Il percorso inizierà con il European Leaders Panel: Old World, New Way Forward – How the Most Established Brands Are Rethinking Regulation and Retention, riunendo alcune delle voci più autorevoli del settore per discutere di come gli operatori possano affrontare normative sempre più restrittive, favorire la lealtà dei giocatori e rimanere competitivi.

Pascal Chaffard (CFO & Strategy Officer, FDJ), Axel Hefer (CEO, Tipico), Vlad Kaltenieks (CEO, BoyleSports), Mattias Wedar (CEO, LeoVegas) e il moderatore Martin Collins (Chief Business Development Officer, Soft2bet) condivideranno le loro strategie per mantenere la conformità normativa continuando a innovare, coinvolgere i giocatori e prosperare nei mercati altamente regolamentati dell’Europa occidentale.

La conversazione si sposterà poi sul panorama post-licenze in Italia con Italy’s New Online Gambling Regime: A Game-Changer for the Industry. La sessione esplorerà come normative più severe, costi di licenza più elevati e misure rafforzate di tutela dei giocatori stiano trasformando il mercato. I leader del settore Fabio A. Bufalini (Country Director Italy, Stake), Marco Castaldo (CEO, Microgame), Will Shuckburgh (CEO, eCogra), Nicola Tani (Direttore Responsabile, Agipro), Stefano Tino (Managing Director Italy, Betsson) e Marco Tiso (Managing Director, Sisal), valuteranno se questa transizione possa rafforzare la sostenibilità del mercato o creare ostacoli imprevisti, offrendo ai partecipanti strategie pratiche per orientarsi nel nuovo quadro normativo italiano.

La sessione Portugal: Smooth Sailing or Danger Ahead? riunirà Tiago Bessa (Partner, Vieira de Almeida), Tomas Goncalves (Managing Director, Apostas Sociais – Santa Casa), Américo Loureiro (Direttore, Solverde), Rui Magalhães (CEO, Estoril Sol Digital), Bernardo Neves (Segretario Generale, APAJO) e Tiago Pereira (Head of Portugal, LeBull.pt) per analizzare lo stato attuale del mercato portoghese delle scommesse sportive e dell’iGaming. Con l’aumento dell’attività nei casinò online e il calo delle scommesse sportive, il panel valuterà se questo trend possa anticipare una stretta normativa.

Altre sessioni del percorso includono Over the Finnish Line: Regulation in the Nordics che analizzerà l’imminente apertura del mercato finlandese agli operatori privati, e Dutch Courage: Collaborazione di fronte al Cambiamento Normativo, che approfondirà le proposte olandesi per innalzare l’età minima per le slot online e introdurre limiti di deposito più severi.

Il percorso “Mercati Globali – Europa Occidentale” fa parte della serie “Mercati Globali” dell’SBC Summit 2025. Tra gli altri mercati esplorati dal 16 al 18 settembre figurano “Mercati Globali – America Latina e Brasile” e “Mercati Globali – Nord America”, ognuno dei quali offre ai delegati approfondimenti specifici per regione a supporto della crescita internazionale e dell’ingresso strategico nei mercati.

PressGiochi