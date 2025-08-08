SBC lancia il Legends Charity Game: una partita tra campioni del calcio per la solidarietà

In occasione dell’apertura del SBC Summit 2025, lunedì 15 settembre Lisbona ospiterà un evento unico: il Legends Charity Game, una partita benefica che vedrà sfidarsi le leggende del calcio portoghese e una selezione di campioni internazionali. L’obiettivo? Raccogliere oltre 1 milione di euro a favore di quattro importanti realtà umanitarie: Croce Rossa Ucraina, Croce Rossa Portoghese, International Alert e Caritas Portugal.

A raccontare la visione e la nascita dell’iniziativa è Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC.

Cos’è il Legends Charity Game?

“È qualcosa che sognavamo da tempo, e finalmente lo stiamo realizzando. Il 15 settembre, nel cuore di Lisbona, i più grandi campioni del calcio portoghese scenderanno in campo contro una squadra di leggende mondiali. Ma non è solo una partita nostalgica: è un evento con uno scopo, quello di raccogliere fondi per cause che contano davvero.”

“Apriremo così l’edizione 2025 del SBC Summit, con cuore e significato. Ci saranno 60.000 spettatori allo stadio – Estádio da Luz o José Alvalade, a seconda del calendario UEFA – e milioni di persone collegate da casa. Abbiamo messo tutto noi stessi in questo progetto, perché ci crediamo davvero. I giocatori lo sentono, noi lo sentiamo: sarà un momento emozionante e autentico.”

Cosa ti ha spinto a creare questo evento?

“Il calcio è sempre stato parte della mia identità. Ho iniziato a giocare a 5 anni e come tanti ragazzi della mia generazione sono cresciuto con i miti degli anni ’80, ’90 e primi 2000. Passavo ore davanti allo schermo con Championship Manager, scegliendo Figo, Mendieta, Cafu, Zanetti, Del Piero…”

“Se qualcuno allora mi avesse detto che un giorno avrei organizzato una vera partita con questi nomi in campo, non ci avrei creduto. E invece eccoci qui. SBC ha sempre voluto creare esperienze che emozionano, non solo numeri. Il Legends Charity Game è l’evoluzione naturale di questo approccio.”

Quali leggende vedremo in campo?

“Sembra ancora surreale leggere certi nomi sullo stesso foglio. Per il Portogallo giocheranno Luís Figo, Deco, Ricardo Carvalho, Simão, Maniche, Fábio Coentrão, Vítor Baía, Nuno Gomes, Hélder Postiga, tra tanti altri. Una squadra di talento e storia.”

“Dall’altra parte, la formazione delle World Legends sarà guidata in panchina da Peter Schmeichel, con Diego Lugano come vice. In porta ci sarà Edwin van der Sar. E poi difensori come Cafu, Puyol, Zanetti, Materazzi, Karembeu, Evra. A centrocampo vedremo Hagi, Mendieta, Hamšík, Balakov, Djorkaeff, mentre in attacco Del Piero, Michael Owen, Larsson, Saviola e ovviamente Kaká.”

“E c’è anche un pizzico di rivincita: Georgios Karagounis, capitano della Grecia vincitrice di Euro 2004, sarà in campo con le leggende del mondo… contro gli stessi portoghesi di quella finale!”

Perché proprio il calcio per un evento benefico?

“Il calcio ha un potere quasi magico: unisce le persone come nient’altro. Fa piangere, esultare, sperare. E quando queste leggende scendono in campo, l’attenzione del pubblico è garantita. Questo ci permette di veicolare messaggi importanti, sostenere cause vere, raggiungere persone in tutto il mondo.”

“Il bello è che questo evento parla a tutte le generazioni: chi è cresciuto guardando questi campioni dal vivo, e chi li ha conosciuti solo tramite YouTube o EA Sports FC. Padri, figli e nonni vorranno guardare questa partita insieme.”

Come sarà possibile partecipare o sostenere l’iniziativa?

“La partita sarà trasmessa in TV e in streaming, con una produzione paragonabile alla Champions League: camera spider, regia dinamica, grande impatto visivo. Per chi non potrà essere a Lisbona, ci saranno tante modalità per contribuire: donazioni online, condivisioni, una lotteria benefica all’intervallo.”

Perché puntare a oltre 1 milione di euro? E come avete scelto le charity?

“Abbiamo voluto fissare un obiettivo ambizioso. Se mettiamo insieme leggende del calcio mondiale, uno stadio pieno e una platea globale, è giusto puntare in alto. E le organizzazioni che sosteniamo sono tutte attive in prima linea: dalla Croce Rossa in Ucraina alla Caritas in Portogallo, fino a chi costruisce la pace in aree di conflitto.”

