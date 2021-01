Sazka nomina l’ex CEO di Sainsbury per sostenere l’offerta della National Lottery

Il gigante ceco del gioco d’azzardo Sazka Group ha annunciato Justin King, ex amministratore delegato della catena di supermercati Sainsbury’s, come primo nominato per il un nuovo comitato consultivo per sostenere la sua offerta per la quarta licenza della lotteria nazionale del Regno Unito. King farà parte del comitato consultivo che fornirà consigli a Sir Keith Mills, che è stato nominato presidente delle offerte nel novembre dello scorso anno. King ora lavorerà con Mills e il team di Sazka sulla strategia di vendita al dettaglio e su come la Lotteria Nazionale possa svolgere un ruolo nella rivitalizzazione della vendita al dettaglio locale dopo la fine della nuova pandemia. Il suo ruolo includerà anche la consulenza sui piani di transizione di Sazka e se dovesse ottenere la licenza, guiderebbe il team di transizione per garantire la continuità aziendale.

King è entrato a far parte di Sainsbury’s come amministratore delegato nel 2004 dopo aver ricoperto ruoli senior sia con Asda che con Marks & Spencer. Mentre era a Sainsbury’s, King ha supervisionato 36 trimestri consecutivi di crescita delle vendite e profitti. King ha spiegato: “Dobbiamo rivitalizzare questa preziosa istituzione riportando indietro quei clienti che hanno smesso di giocare, rendendolo rilevante ed eccitante anche per il nuovo pubblico. Una lotteria vivace e in crescita è l’unico modo per garantire maggiori finanziamenti per buone cause, che è fondamentale per aiutare la Gran Bretagna a riprendersi al meglio”. Sazka prevede di fare una serie di altre nomine per il comitato consultivo, con membri che includeranno esperti di altri ambiti.

Mills ha dichiarato: “L’esperienza di Justin sarà di enorme vantaggio per i nostri piani di transizione che devono essere presentati alla Gambling Commission come parte della nostra offerta. Nelle prossime settimane, non vedo l’ora di accogliere più esperti nel nostro team, che ci aiuteranno a condividere la nostra visione per la Lotteria Nazionale man mano che il Concorso per la quarta licenza avanza”. Sempre in relazione all’offerta, Sazka a novembre ha nominato Emma Young come responsabile della transizione, Rob Clarke come leader dell’organizzazione per l’offerta, Steve James come responsabile dell’area di rete per l’offerta nel Regno Unito e Gerry Walsh come responsabile della catena di fornitura di Sazka a Londra.

