Sassari: controlli della Polizia nei locali dove sono installate slot, scattano 27 sanzioni

Settanta le attività controllate dai vigili, che hanno anche elevato 27 sanzioni.

Sotto la lente, il rispetto della normativa che regolamenta il gioco elettronico, non rispettata da molti. Ad esempio, gli agenti hanno rilevato che numerose attività attività tenevano i videoterminali di gioco in funzione negli orari in cui vige il divieto, permettevano il gioco ai minorenni o non esponevano i cartelli di legge con avvertenze sul funzionamento.

“L’impegno della Polizia Locale in questa direzione – spiega una nota del Comando – punta dunque ad arginare il fenomeno della ludopatia, e in particolare a preservare la sicurezza e la salute dei minori e a impedire che questi ultimi possano accedere liberamente e inconsapevolmente a questa forma di gioco.

Si tratta di un tema sempre più attuale e drammatico. Il gioco d’azzardo patologico o disturbo da gioco d’azzardo (Gap) è una patologia riconosciuta a livello internazionale dall’organizzazione mondiale della Sanità che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette “dipendenze comportamentali”.

