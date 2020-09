Saronno. Distribuite 800 copie della guida sui rischi del gioco d’azzardo

A Saronno sono state distribuite 800 copie della guida sui rischi del gioco d’azzardo a farmacie, parafarmacie, CUP, SERT e alle scuole superiori partecipanti al progetto, che ha come scopo quello di riportare i risultati del “Gambling 2.0 – Ricerca” del progetto “Gambling 2,0” che ha come obiettivo quello di contrastare il gioco d’azzardo patologico ed è sviluppato nelle zone di Busto Arsizio e Saronno, dove il Comune ha strettamente collaborato con enti come il CNR.

