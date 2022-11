Sardegna: sequestrati ad Ussana 7 apparecchi da gioco illegali

Nell’ambito dei controlli di presidio del territorio, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in servizio all’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna hanno sequestrato in un bar di Ussana

Nell’ambito dei controlli di presidio del territorio, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in servizio all’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna hanno sequestrato in un bar di Ussana (SU) ben 7 apparecchi da divertimento illegali, non collegati alla rete telematica ADM e privi di autorizzazione. Gli apparecchi, installati in un esercizio pubblico e dotati di accettatori di banconote, permettevano l’accesso a siti di gioco non autorizzati e a piattaforme di gioco on line, in violazione delle prescritte autorizzazioni.

I funzionari hanno provveduto alla contestazione delle violazioni del TULPS, con sanzioni amministrative di 77 mila euro. In caso di mancato pagamento, sono inoltre previste la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni e la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute. L’intervento è il frutto di un’attività costante di intelligence a tutela del gioco legale e responsabile.