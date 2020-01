Sardegna: scommesse clandestine su gare automobilistiche

L’appuntamento fisso era il venerdì sera nella zona industriale di Monastir, in località su Fraigu. Qui un folto gruppo di persone si incontrava per presenziare allo svolgersi di gara automobilistiche con varie evoluzioni tra testacoda e quant’altro. Oltre cinquanta le auto sportive e centinaia di spettatori, alcuni anche minorenni. Così ieri notte, ancor prima che i giri dei motori potessero salire e questo per scongiurare eventuali situazioni di ...

Sardegna: scommesse clandestine su gare automobilistiche