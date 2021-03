Sardegna: Sapar inoltra alla Regione richiesta di inserimento codici Ateco giochi per sostegni economici

Sapar rende noto che la delegazione Sardegna dell’Associazione Nazionale Sapar ha formulato all’Assessore al Lavoro della Giunta Regionale richiesta di inserimento dei codici Ateco delle attività di gestione apparecchi con vincita in denaro e di produzione apparecchi nel caso in cui dovessero essere in futuro previste misure di sostegno economico. In un precedente bando per il riconoscimento di finanziamenti era già stata invece inserita l’attività contraddistinta dal codice Ateco 93.29.30 (Sale giochi e biliardi).

PressGiochi