Sardegna: la Regione approva nuovi fondi per sostenere l’ippica

Con una Determinazione firmata dal Direttore Generale Dott. Raffaele Cherchi, l’Asvi – Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica della Regione Sardegna – ha approvato la rimodulazione degli interventi finanziari a sostegno del settore ippico, con particolare attenzione al cofinanziamento del montepremi ministeriale per gli ippodromi sardi e alle giornate aggiuntive al palinsesto nazionale.

Tra le novità principali, l’integrazione e il finanziamento di sei giornate regionali: tre all’ippodromo di Chilivani (di cui due già disputate) e tre a quello di Sassari, tutte programmate nel secondo semestre del 2025. Per queste giornate è previsto un cofinanziamento dedicato sia al montepremi sia agli ippodromi, per un investimento complessivo pari a 890 mila euro.

L’Agenzia ha inoltre disposto l’impegno di 495 mila euro a favore del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per il cofinanziamento delle giornate aggiuntive al palinsesto nazionale e del relativo montepremi destinato agli ippodromi di Chilivani e Sassari.

L’intervento rientra tra le finalità istituzionali di Asvi, in particolare quanto previsto dall’art. 1 lett. j del suo statuto: sostenere e valorizzare le produzioni equine della Sardegna, promuovendone l’allevamento e l’avvio all’attività agonistica attraverso iniziative in favore dell’ippica e degli sport equestri.

Segue lo schema di ripartizione dei finanziamenti approvati.