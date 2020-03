Sardegna: il Governatore ricorda il divieto di slot e giochi nelle tabaccherie

Il Governatore della Sardegna Christian Solinas ha firmato una nuova ordinanza per l’igiene e la salute e contro gli assembramenti che saranno valide sino al 3 aprile.

“I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione”, si legge.

Limitati anche gli utilizzi della bicicletta, anche a pedalata assistita, “o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane”.

Nonostante sia già stato disposto lo stop al gioco terrestre tramite decreti del governo e determine direttoriali di ADM, il governatore ricorda che sono vietati anche le slot machine e i giochi nei tabacchini e negli esercizi commerciali.

Infine è stata una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola per le comunicazioni relative alla gestione dell’emergenza in corso. “È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

PressGiochi