Sardegna, il Comune di Cagliari chiede chiarimenti sulla legge sul gioco d’azzardo

“La legge regionale sul gioco della Sardegna si applica anche alle sale scommesse, ai negozi di gioco e a tutte le attività di gioco lecito con vincite in denaro autorizzate ex art. 88 del Tulps?”. A chiederlo è il dirigente del comune di Cagliari Gianbattista Marotto che in Consiglio regionale della Sardegna è stato audito ieri dalla commissione Sanità.

Marotto ha chiesto chiarimenti in merito all’interpretazione della Legge regionale 2/2019 “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”.

PressGiochi