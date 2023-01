Sarah Gardner (UKGC): “Il mercato illegale non può essere una scusa per non regolamentare”

Un argomento ricorrente contro le normative rigide nel Regno Unito negli ultimi due anni è stata la minaccia dei rischi del mercato nero. Pur riconoscendo l’esistenza di tali rischi, la UK Gambling Commission (UKGC) ha alcuni problemi con questa linea di pensiero.

Sarah Gardner, vicedirettore generale della Commissione, si è rivolta agli stakeholders del settore al recente evento organizzato dalla Danish Gambling Authority (DGA), facendo confronti tra i mercati delle scommesse nel Regno Unito e in Danimarca.

Gardner ha osservato che c’è un’argomentazione avanzata da alcune parti interessate secondo cui esiste il pericolo che i clienti “passino dal gioco d’azzardo regolamentato al gioco d’azzardo non regolamentato” se vengono introdotte misure di protezione dei giocatori più rigorose. Questo punto di vista è stato spesso sollevato da gruppi come il Betting and Gaming Council (BGC), ad esempio, negli ultimi due anni, mirando a controlli generali sull’accessibilità.

“Non posso accettare questo argomento”, ha affermato. “In effetti, credo che nessun regolatore dovrebbe consapevolmente consentire pratiche di gioco che possono causare danni nel mercato regolamentato. Ovviamente abbiamo preoccupazione per il gioco d’azzardo online illegale”. Secondo Gardner, l’argomentazione secondo cui l’autorità di regolamentazione dovrebbe “ridurre o interrompere alcuni degli interventi” necessari nel mercato regolamentato per mitigare questa minaccia percepita è inesatta. Continuando ad affrontare l’entità delle attività di scommesse e giochi non regolamentate nel Regno Unito, il vicedirettore generale della Commissione ha osservato che “l’innovazione” è spesso guidata dai settori del mercato nero e grigio”.

Gardner ha indicato “prodotti emergenti” come NFT, criptovalute e azioni sintetiche, contrassegnandoli come aree su cui “le autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo devono tenere gli occhi. Stanno diventando sempre più diffusi e attraverso di essi può essere offerto anche il gioco d’azzardo. E’ un settore competitivo che spinge sempre oltre i limiti e innova, richiede a noi regolatori di cercare costantemente di aggiornare, migliorare e innovare il modo in cui teniamo conto del settore e manteniamo il gioco d’azzardo equo, sicuro e privo di criminalità”.

Affrontare queste preoccupazioni è uno dei principali obiettivi della revisione del Gambling Act del Regno Unito, con la pubblicazione del Libro bianco apparentemente prevista a breve.

Infine, Gardner ha anche affermato che la Commissione continuerà a cooperare con altri regolatori nazionali per “approfondire la collaborazione internazionale”. Ha aggiunto: “Vediamo una maggiore collaborazione tra tutti i regolatori del gioco d’azzardo in tutto il mondo, come il prossimo passo essenziale per affrontare le sfide che il mercato globale del gioco d’azzardo ci pone”.

PressGiochi