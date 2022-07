Saracchi (ADM): “La raccolta annuale del gioco sale a 150 mld di euro grazie all’emersione dell’illegale”

“Il settore del gioco sta ‘vedendo l’alba’, anche perché il Governo sta lavorando ad una legge delega per riordinare il mercato.

L’online e il fisico grazie alle innovazioni tecnologiche si stanno unendo. Il settore industriale del mondo del gioco è un’eccellenza ed è riuscito a resistere dopo 350 giorni circa di chiusura perché è riuscito ad ottimare le proprie energie nella maniera migliore. In ADM è stato creato un Ufficio studi analisi e ricerca per dedicare massima attenzione ai numeri del settore e della filiera, in vista della pubblicazione del nuovo Libro Blu 2021.

Stimiamo (abbiamo realizzato una proiezione con i dati registrati a maggio) una raccolta di 150 miliardi di raccolta nell’anno in corso, frutto di una fortissima azione di contrasto all’illegalità e non del fatto che gli italiani giocano di più. Il gioco anche grazie ai concessionari ha sicuramente avuto una ripresa. Abbiamo fatto una forte azione di contrasto all’illegalità. L’aumento dei dati numerici corrisponde all’aumento delle sanzioni e dei dati di chiusura avvenuti sul territorio.

Non dobbiamo approcciarsi al gioco separando il fisico dall’online ma dobbiamo vedere il gioco online tramite il fisico. Un esempio sono gli apparecchi senza vincita in denaro che la norma sta tendendo in quella possibilità di connessione da remoto.

La norma si divide in leggi e regolamenti. ADM tende a perfezionare i regolamenti che siano di certezza guiridica dell’aspetto concessorio sul territorio cercando di garantire le imprese sul territorio nella certezza di quello che accadrà da oggi nei prossimi anni, e cercando di garantire cosa potrà accadere nel futuro dell’offerta. Abbiamo fatto una proposta normativa sull’aumento delle concessioni e diritti da mettere in essere con la visione di aumentare la legalità, non i divieti. Non vogliamo una regolamentazione repressiva, vogliamo prevenire non curare. Il vero sforzo che dobbiamo fare è che il gioco illegale smetta di essere tale”.

Lo ha dichiarato il direttore all’Uff. Giochi di ADM Stefano Saracchi in occasione della presentazione dello studio della CGIA di Mestre oggi a Roma sul settore del gioco pubblico nel 2021.

