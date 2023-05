Sapar: stretta convenzione per fornitura schede Nazionale elettronica

L’associazione nazionale Sapar, unitamente a Sapar Service Srl, fa sapere di aver stretto una convenzione con la Nazionale Elettronica Srl rivolta ai soci Sapar per l’acquisto delle schede da gioco

L’associazione nazionale Sapar, unitamente a Sapar Service Srl, fa sapere di aver stretto una convenzione con la Nazionale Elettronica Srl rivolta ai soci Sapar per l’acquisto delle schede da gioco per gli apparecchi con vincite in denaro.

