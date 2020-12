Sapar: sospensione temporanea nulla osta comma 7

Come ogni anno il 31 dicembre scade il termine annuale per la presentazione della “Dichiarazione di sospensione temporanea” del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art.110 TULPS per provvedere alla restituzione dei Nulla Osta degli apparecchi del comma 7 per i quali non si intende versare l’Isi (e l’Iva forfettaria eventualmente connessa) per l’intero anno 2020.

Pertanto – fa sapere l’Associazione Sapar – per evitare di dover versare l’imposta per l’intero 2020 anche per gli apparecchi non installati il gestore deve rispettare la procedura stabilita dalla Circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 di Adm; ovvero deve riconsegnare per ciascun apparecchio il relativo nulla osta per la messa in esercizio (in originale) al competente Ufficio Territoriale di Adm, entro la fine dell’anno, presentando anche il Modulo 3-C7 unitamente all’applicazione informatica necessaria alla compilazione del CD-ROM, ovvero altro supporto informatico, contenente l’elenco e le informazioni degli apparecchi per i quali è richiesta la sospensione del predetto nulla osta.

L’Amministrazione produrrà un “Attestato di detenzione” che assevererà lo “status” dell’apparecchio con l’indicazione del luogo di detenzione (magazzino) durante il periodo di “disinstallazione” dichiarato dal titolare del nulla osta. Con la reinstallazione a decorrere dal 1°Marzo 2020 si potrà procederà al pagamento delle imposte in ragione dei mesi di effettiva installazione.

Si ricorda che qualora invece si reinstallasse un “apparecchio” prima del 1° marzo 2020 si dovrà procedere al versamento delle imposte con applicazione dell’imponibile forfetario per l’intero anno 2020.

In ogni caso al fine della “reinstallazione” dell’apparecchio sarà necessario riconsegnare l’attestato di detenzione unitamente al Modulo 2-C7 debitamente compilato.

PressGiochi