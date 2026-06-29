Sapar sigla una importante partnership con Sigma World: al via una nuova fase di internazionalizzazione

SAPAR compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di crescita e di rappresentanza del comparto del gioco legale, annunciando la partnership con SiGMA World, uno dei principali operatori

SAPAR compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di crescita e di rappresentanza del comparto del gioco legale, annunciando la partnership con SiGMA World, uno dei principali operatori internazionali nell’organizzazione di eventi dedicati all’industria del gaming.

L’accordo – comunica l’associazione nazionale Sapar in una nota – rappresenta un importante traguardo per l’associazione e apre nuove opportunità di confronto e collaborazione a livello europeo e internazionale, offrendo maggiore visibilità alle imprese italiane della filiera e favorendo lo sviluppo di relazioni con i principali stakeholder del settore.

Dopo il successo della prima edizione di SiGMA Europe Italy, svoltasi lo scorso anno a Roma, l’edizione 2026 vedrà una partecipazione ancora più significativa di SAPAR, che prenderà parte attivamente al programma di conferenze e incontri istituzionali, portando il proprio contributo sui temi dello sviluppo del gioco pubblico legale, della tutela delle imprese di gestione e dell’innovazione del comparto.

Da oltre cinquantacinque anni SAPAR, insieme a Italian Exhibition Group (IEG), organizza ENADA Primavera, la più importante e storica manifestazione fieristica italiana dedicata al mondo del gaming e dell’amusement. Sapar sta lavorando alla prossima edizione dell’Enada che si preannuncia ancora più ricca di attrazioni e partecipazioni, nel segno del rilancio della manifestazione che è una delle peculiarità del nuovo corso dell’associazione.

«Con questa partnership – dichiara il presidente SAPAR, Sergio D’Angelo – manteniamo un impegno assunto fin dal mio insediamento alla guida dell’associazione: portare SAPAR in una dimensione sempre più internazionale. Oggi possiamo affermare con soddisfazione che questo obiettivo è stato raggiunto. L’accordo con SiGMA World rappresenta una straordinaria opportunità per dare voce, anche oltre i confini nazionali, alle competenze, alla professionalità e alle eccellenze della filiera italiana del gioco pubblico legale.

Ringrazio tutto il management di SiGMA Group ed in particolare il fondatore Eman Pulis, per la fiducia dimostrata nei confronti della nostra associazione. Essere stati individuati come interlocutore di riferimento in Italia è motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità che intendiamo onorare mettendo a disposizione esperienza, competenze e capacità di rappresentanza.

Crediamo che il confronto internazionale sia fondamentale per accompagnare l’evoluzione del settore. In molti Paesi europei si svolgono ogni anno due grandi appuntamenti fieristici di riferimento: un modello che contribuisce a valorizzare l’intera industria. Anche l’Italia, per dimensioni, qualità delle imprese e valore economico della filiera, merita di essere protagonista di questo scenario.»

SAPAR invita pertanto tutti gli operatori del comparto a partecipare ai due principali appuntamenti del settore: SiGMA World, in programma a Roma dal 2 al 5 novembre 2026, ed ENADA Primavera, che si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 maggio 2027.

Due eventi complementari che rappresentano occasioni strategiche di incontro, aggiornamento e business, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale del gioco legale.

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