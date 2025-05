SAPAR: Sergio D’Angelo è il nuovo presidente

Sergio D’Angelo è stato eletto presidente nazionale di SAPAR, la storica associazione che rappresenta le imprese del comparto del gioco legale in Italia. La nomina è avvenuta nel corso della

Sergio D’Angelo è stato eletto presidente nazionale di SAPAR, la storica associazione che rappresenta le imprese del comparto del gioco legale in Italia. La nomina è avvenuta nel corso della seconda votazione del Consiglio Direttivo tenutosi a Rimini, al termine dell’assemblea nazionale dell’associazione svoltasi il 27 e 28 maggio.

D’Angelo prende il posto di Domenico Distante, il presidente uscente che ha deciso di non ricandidarsi dopo aver guidato SAPAR dal 2018 al 2025.

Già vicepresidente nazionale e presidente della delegazione Campania, Sergio D’Angelo ha maturato una lunga esperienza all’interno dell’associazione e fa parte dell’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo, portando avanti con impegno le istanze del comparto a livello territoriale e istituzionale.

La sua elezione arriva in un momento strategico per il settore degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, tra la necessità di un riordino complessivo della normativa, la transizione digitale e l’attenzione crescente alle tematiche di responsabilità sociale.

Nel corso dell’assemblea nazionale, sono stati inoltre formalizzati i nuovi consiglieri nazionali, i delegati territoriali e i presidenti di delegazione.

PressGiochi