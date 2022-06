Sapar ricorda il modulo per pubblicazione contributi a fondo perduto

L’associazione nazionale Sapar ricorda che tramite il modulo scaricabile qui è necessario richiedere la pubblicazione sul sito dell’Associazione Nazionale Sapar entro il 30 Giugno 2022 i contributi a fondo perduto, le garanzie e gli altri tipi di “Aiuti di Stato” erogati nell’anno 2021.

Non sono tenuti a richiedere la pubblicazione suddetta:

-Aziende che dispongono di sito aziendale (che sono obbligati a pubblicare sul loro portale i suddetti aiuti);

-Aziende tenute alla redazione della nota integrativa al bilancio (cioè le società di capitali,Spa, Srl, Sapa, Srls, che sono tenute all’inserimento dei contributi nella nota);

-Aziende che abbiano ricevuto contributi di importo inferiore a 10.000 euro (importo totale nell’anno 2021 anche se erogato con diversi provvedimenti).

N.B. L’obbligo di pubblicazione non sussiste qualora il contributo sia stato concesso ma non sia stato ancora erogato o sia stato oggetto di restituzione.

Il modulo, una volta compilato, va inviato al seguente indirizzo mail: assistenzalegale@sapar.info PressGiochi