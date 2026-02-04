Sapar replica a Latina Oggi: “Necessario pubblicare i dati corretti della spesa per il gioco”

04 Febbraio 2026 - 17:30
“Piaga sociale”, “devastazione sociale” sono alcune delle iperboli contenute nell’articolo, pubblicato da Latina Oggi dal titolo: “Malati di gioco d’azzardo”. All’interno dell’articolo – replica l’Associazione Nazionale Sapar – in questione si fa riferimento ad un dato di 3.798 euro spesi per il gioco, ogni anno, dai residenti nei 17 comuni dell’Arcidiocesi di Gaeta. Si tratta di un articolo con importanti errori ed imprecisioni, che potrebbe avere un forte impatto sulla filiera del gioco pubblico, sia per quanto riguarda l’occupazione sia per gli aspetti sociali, ma anche su Erario e imprese.
La spesa annuale reale per i 17 comuni in questione è stata di 72,4 milioni di euro (Fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Un dato che se suddiviso per i 163.553 abitanti (Fonte Istat), porta ad una spesa annuale di 442 euro, vale a dire 37 euro al mese, il prezzo di un caffè al giorno. Questo dato corretto.
Ed ovviamente questo errore si trascina sui dati comunali (tutti sbagliati) e che rappresentano quindi una situazione molto distante dalla realtà.
|Comune
|Dato di spesa pubblicato
|Dato di spesa reale
|Sperlonga
|5.403
|756
|Coreno Ausonio
|5.196
|452
|Formia
|5.196
|584
|Minturno
|4.034
|459
|Gaeta
|3.815
|341
|Ponza
|3.713
|371
|Campodimele
|3.511
|190
|Fondi
|3.465
|462
|Castelforte
|3.348
|280
|Santi Cosma e Damiano
|3.054
|381
|Ausonia
|2.793
|370
|Ventotene
|2.460
|321
|Spigno Saturnia
|2.346
|408
|Lenola
|2.270
|300
|Itri
|2.233
|313
|Monte San Biagio
|2.194
|248
|Pastena
|1.180
|136
Questo non per sminuire il problema di chi esagera con il gioco, ma solo per darne le dimensioni reali.
Le piccole e medie imprese, che si occupano di gioco pubblico, rappresentano la prima linea di contrasto al gioco minorile ed a quello illegale. Sono aziende con personale formato per il controllo e la gestione di comportamenti non appropriati da parte dei giocatori.
Per questo, quando si trattano settori economici di questa rilevanza, bisognerebbe avere un quadro normativo e tecnico corretto, in maniera tale da proporre ai lettori dati reali, riportando la verità al centro della discussione.
