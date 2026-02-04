Sapar replica a Latina Oggi: “Necessario pubblicare i dati corretti della spesa per il gioco”

“Piaga sociale”, “devastazione sociale” sono alcune delle iperboli contenute nell’articolo, pubblicato da Latina Oggi dal titolo: “Malati di gioco d’azzardo”. All’interno dell’articolo – replica l’Associazione Nazionale Sapar – in questione si fa riferimento ad un dato di 3.798 euro spesi per il gioco, ogni anno, dai residenti nei 17 comuni dell’Arcidiocesi di Gaeta. Si tratta di un articolo con importanti errori ed imprecisioni, che potrebbe avere un forte impatto sulla filiera del gioco pubblico, sia per quanto riguarda l’occupazione sia per gli aspetti sociali, ma anche su Erario e imprese.

La spesa annuale reale per i 17 comuni in questione è stata di 72,4 milioni di euro (Fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Un dato che se suddiviso per i 163.553 abitanti (Fonte Istat), porta ad una spesa annuale di 442 euro, vale a dire 37 euro al mese, il prezzo di un caffè al giorno. Questo dato corretto.

Ed ovviamente questo errore si trascina sui dati comunali (tutti sbagliati) e che rappresentano quindi una situazione molto distante dalla realtà.

Comune Dato di spesa pubblicato Dato di spesa reale Sperlonga 5.403 756 Coreno Ausonio 5.196 452 Formia 5.196 584 Minturno 4.034 459 Gaeta 3.815 341 Ponza 3.713 371 Campodimele 3.511 190 Fondi 3.465 462 Castelforte 3.348 280 Santi Cosma e Damiano 3.054 381 Ausonia 2.793 370 Ventotene 2.460 321 Spigno Saturnia 2.346 408 Lenola 2.270 300 Itri 2.233 313 Monte San Biagio 2.194 248 Pastena 1.180 136

Questo non per sminuire il problema di chi esagera con il gioco, ma solo per darne le dimensioni reali.

Le piccole e medie imprese, che si occupano di gioco pubblico, rappresentano la prima linea di contrasto al gioco minorile ed a quello illegale. Sono aziende con personale formato per il controllo e la gestione di comportamenti non appropriati da parte dei giocatori.

Per questo, quando si trattano settori economici di questa rilevanza, bisognerebbe avere un quadro normativo e tecnico corretto, in maniera tale da proporre ai lettori dati reali, riportando la verità al centro della discussione.

PressGiochi