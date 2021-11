Sapar pubblica il Report 2021 e conferma le storiche battaglie dell’associazione

Riconoscimento del ruolo a livello giuridico del Gestore di AWP all’interno della filiera del gioco di Stato e uniformare le normative territoriali per quanto riguarda orari e distanze onde evitare la diffusione del gioco illegale. Sono i due punti principali delle richieste pubblicare dall’associazione nazionale Sapar per un riordino della normativa relativa ai giochi all’interno del proprio report 2021 pubblicato oggi.

Tutela degli operatori dell’amusement e una complessiva riforma della tassazione che preveda il prelievo sul margine netto del cassetto dove lo Stato sono gli altri punti richiesti dall’associazione che afferma: “Per contrastare il gioco illegale, è indispensabile un quadro normativo a livello nazionale che superi la frammentazione delle normative territoriali diverse fra regione e regione e da comune a comune, ricordiamo come la Conferenza Stato Regioni ed il Decreto Dignità n. 87/2018 prevedono a tal proposito l’adozione di una normativa nazionale ancora non emanata (in tal senso è molto importante la recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha riconosciuto efficacia vincolante all’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in materia di orari). Tutto questo assume ancor più valore se si considera l’imminente scadenza della concessione per la raccolta di gioco a mezzo apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del Tulps e la necessaria indizione del nuovo bando con la impossibilità di programmare gli introiti erariali e gli investimenti delle imprese in presenza di normative locali fortemente limitative dell’offerta; in questo quadro appare urgente la modifica dei requisiti di accesso al bando per la nuova concessione come previsti dalla Legge di Bilancio 2020.

PressGiochi