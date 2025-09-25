Newsletter

25 Settembre 2025 - 17:59

SAPAR presente alla Riunione del Comitato esecutivo Euromat a Berlino

Presente anche SAPAR, con il Presidente nazionale Sergio D’Angelo, alla riunione del comitato esecutivo di Euromat, che si è svolta ieri 24 settembre a Berlino. Durante l’incontro, sono stati discussi

25 Settembre 2025

Presente anche SAPAR, con il Presidente nazionale Sergio D’Angelo, alla riunione del comitato esecutivo di Euromat, che si è svolta ieri 24 settembre a Berlino.

Durante l’incontro, sono stati discussi temi cruciali – si legge in una nota dell’associazione SAPAR – relativi all’andamento del gioco online e fisico in Europa, con un focus sulla gestione di Euromat e sulle normative dei vari Stati membri.

È stata inoltre riservata, da parte della SAPAR, attenzione particolare agli apparecchi senza vincita in denaro; infatti, è stata richiesta la condivisione di report e specifiche sulle altre normative europee, dei paesi membri, riguardanti gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro ex. art.110 co.7 del TULPS tutto ciò al fine di poter avere una visione delle normative applicate all’interno degli Stati che a loro volta sono rappresentati all’interno di Euromat per poi procedere, in un secondo momento, alle analisi del caso ad opera della commissione interna SAPAR quale la “Commissione apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro e giochi inclusivi” composta da Consiglieri nazionali che a loro volta rappresentano alcune delle piccole e medie imprese d’importanza nazionale nonché validi consulenti di comprovata esperienza.

Il tutto per fare in modo che, entro la fine del corrente anno, verrà realizzato un documento da presentare ad ADM all’interno del quale si cercherà di far apportare quelle modifiche, ad oggi necessarie, per equiparare la normativa italiana del gioco senza vincita in denaro agli standard europei.

 

PressGiochi

