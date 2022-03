Sapar: per sale giochi, scommesse e bingo green pass prorogato al 30 aprile

L’Associazione Nazionale Sapar comunica che l’obbligo di “Super Green Pass” (no tamponi) per l’accesso degli utenti a sale giochi (anche con soli apparecchi senza vincita in denaro), sale scommesse, sale

L’Associazione Nazionale Sapar comunica che l’obbligo di “Super Green Pass” (no tamponi) per l’accesso degli utenti a sale giochi (anche con soli apparecchi senza vincita in denaro), sale scommesse, sale bingo è stato prorogato al 30 Aprile 2022.

Personale Over 50

Dal 1° Aprile 2022 al 30 Aprile 2022 per il personale dipendente anche di età superiore ai 50 anni per l’accesso è richiesto il possesso di Green pass “base” (ammessi tamponi). Fino al 1°Aprile è richiesto il Super Green pass.

Personale under 50

Già ora e fino al 30 Aprile per il personale dipendente under 50 è richiesto solo il Green Pass “base” per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Sale giochi, sale scommesse

sale bingo Super Green Pass fino al 30 Aprile 2022

Personale dipendente (sia sale che ditte di gestione apparecchi

Green pass base fino al 30 Aprile 2022

(over 50 dal 1°al 30 Aprile Green pass base, fino al 1°Aprile Super Green pass)

SANZIONI

Violazione Super Green Pass: multa da 400 a 1.000 euro per l’esercente (e per la persona presente nel locale) e la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione nel caso in cui siano già state riscontrate due violazioni in due giorni diversi. C’è la possibilità di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma ridotta del 30%.

Violazione obbligo Green pass luogo di lavoro: da 400 a 1.000 Euro per l’azienda (anche nel caso di omesso controllo) con possibile raddoppio in caso di reiterazione e con riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

Per il lavoratore Sanzione da 600 a 1.500 Euro.

PressGiochi