Newsletter

31 Luglio 2026 - 15:23

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Sapar: Mario Mazzeo riconfermato Segretario Nazionale

Il Consiglio Direttivo di Sapar, che si è tenuto a Roma il 29 luglio, ha confermato l’avvocato Mario Mazzeo come Segretario Nazionale dell’associazione. L’avvocato Mario Mazzeo, che ha avuto il

31 Luglio 2026

Share the post "Sapar: Mario Mazzeo riconfermato Segretario Nazionale"

Stampa pagina

Il Consiglio Direttivo di Sapar, che si è tenuto a Roma il 29 luglio, ha confermato l’avvocato Mario Mazzeo come Segretario Nazionale dell’associazione. L’avvocato Mario Mazzeo, che ha avuto il voto favorevole dell’unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo, ha dichiarato che: “Sono molto onorato che il Comitato Direttivo abbiamo deciso di riconfermarmi nella carica di Segretario Nazionale. Ringrazio tutti i componenti del Direttivo e il presidente Sergio D’Angelo per la fiducia accordatami, che intendo ricambiare mettendo come sempre il massimo impegno, serietà e senso di responsabilità nello svolgimento della mia attività”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Gioco online illegale, report Osservatorio Nexus: Telegram, bonus e affiliati alimentano un business con oltre 9 milioni di utenti

Romania, bufera sull’autorità del gioco: arrestata la vice direttrice dell’ONJN per corruzione

BetMGM cresce nel secondo trimestre 2026: ricavi a 711 milioni di dollari

Irlanda, GRAI pubblica il rapporto sul suo primo anno di attività: verso un mercato del gioco più controllato e responsabile

Veggiano (PD), locale chiuso per 30 giorni: tra scommesse irregolari e presenze di pregiudicati

E-wallet, identità digitale, identificazione digitale. Di Francesco Crudo

Quigioco.it amplia il catalogo online con i giochi AGS

I limiti non bastano: a ICAP 2026 il dialogo promosso da Fondazione FAIR sulla protezione dei giocatori Under 25

Allwyn investe nella ricerca sul gioco responsabile: assegnati i primi finanziamenti del Player Protection Lab

10&Lotto: a Roma centrata una vincita per oltre 37mila euro

Consiglio di Stato: resta chiusa la sala VLT a Viterbo

UK, la Corte d’Appello respinge la richiesta di TNLC di presentare ricorso per la licenza della National Lottery

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter