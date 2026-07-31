Sapar: Mario Mazzeo riconfermato Segretario Nazionale

Il Consiglio Direttivo di Sapar, che si è tenuto a Roma il 29 luglio, ha confermato l’avvocato Mario Mazzeo come Segretario Nazionale dell’associazione. L’avvocato Mario Mazzeo, che ha avuto il

Il Consiglio Direttivo di Sapar, che si è tenuto a Roma il 29 luglio, ha confermato l’avvocato Mario Mazzeo come Segretario Nazionale dell’associazione. L’avvocato Mario Mazzeo, che ha avuto il voto favorevole dell’unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo, ha dichiarato che: “Sono molto onorato che il Comitato Direttivo abbiamo deciso di riconfermarmi nella carica di Segretario Nazionale. Ringrazio tutti i componenti del Direttivo e il presidente Sergio D’Angelo per la fiducia accordatami, che intendo ricambiare mettendo come sempre il massimo impegno, serietà e senso di responsabilità nello svolgimento della mia attività”.

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