SAPAR: linee guida anti-COVID, aumentano le regioni che si allineano al nuovo Dpcm

A seguito del Dpcm del 7 agosto, che ha prorogato fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, aumenta il numero di regioni che si allineano alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale. Così le Regioni Calabria, Campania e Piemonte, attraverso specifiche ordinanze, hanno prolungato al 7 settembre le proprie linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Direttive che comprendono anche le attività del settore del gioco legale per le quali sono stati estesi alla suddetta data i protocolli di sicurezza anti-contagio attualmente in vigore nelle diverse regioni.

PressGiochi