Sapar. L’8 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche associative

Il giorno martedì 8 aprile 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, si terranno presso le competenti delegazioni regionali le votazioni per il rinnovo delle cariche associative della Associazione nazionale SAPAR. In ottemperanza alle norme che regolano le elezioni dei Delegati alla Assemblea, la Segreteria SAPAR ha provveduto all’invio degli elenchi elettorali alle Delegazioni regionali, presso le quali i Soci interessati potranno consultarli liberamente.

All’interno degli elenchi è specificato, per ogni nominativo, il numero di voti disponibili e l’idoneità o meno ad essere eletti alle cariche sociali. Eventuali reclami per errori, omissioni o errata attribuzione dei voti dovranno essere presentati dai Soci entro lunedì 17 marzo 2025, alle ore 12:00, alla Delegazione di competenza, che provvederà a trasmetterli alla Segreteria nazionale. Gli elenchi e i reclami saranno sottoposti all’esame definitivo della Commissione Elettorale, le cui decisioni saranno comunicate alle Delegazioni competenti.

L’attribuzione dei voti ai Soci segue quanto stabilito dall’articolo 28 dello Statuto. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione e associative, così come di ogni altra somma dovuta all’Associazione, ha diritto a due, tre o quattro voti se iscritto rispettivamente da due anni, da un triennio o da due o più trienni consecutivi l’anno precedente le votazioni. I soci indicati all’articolo 4, secondo comma, hanno diritto a un voto se iscritti da almeno due anni precedenti l’anno delle votazioni. Coloro che risultano in regola con il pagamento delle quote nel triennio precedente le elezioni possono versare la quota d’iscrizione relativa all’anno in corso al momento della votazione, direttamente nelle mani del presidente degli scrutatori.

Affinché i Soci possano esprimere il proprio voto ed essere eletti, dovranno essere in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2025 entro la data delle elezioni.

