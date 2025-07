Sapar incontra il direttore ADM Lollobrigida: presentate proposte per tutelare gestore e settore ADI

Rilancio del settore degli apparecchi da intrattenimento: questa la parola d’ordine su cui si incentra la nuova stagione di Sapar voluta dal presidente Sergio D’Angelo e che è stata anche al centro dell’incontro tra una delegazione dell’associazione ed il Direttore dei Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Mario Lollobrigida.

La delegazione di Sapar era costituita dal presidente Sergio D’Angelo, dal vice presidente Francesco Gatti e dell’avvocato Francesco Badolato. E’ stato un incontro che si è svolto in un clima di grande cordialità e spirito di collaborazione.

Al centro dell’incontro alcuni dei temi più importanti per il settore degli apparecchi da intrattenimento ed in particolare per l’attività delle imprese del made in Italy. Quest’ultimi sono stati presentati al direttore di ADM come una figura imprescindibile per la sicurezza e la tutela dei giocatori ed il contrasto all’illegalità, rappresentando una vera e propria prima linea di legalità sul territorio.

La Sapar ha espresso grossa preoccupazione per il futuro delle aziende di gestione nel nuovo bando.

E’ stata accolta con interessa anche la proposta di un nuovo apparecchio che dovrebbe prevedere la riduzione della perdita oraria fissa, l’aumento del payout al ed il contestuale abbassamento del Preu, l’aumento della vincita massima e innovazioni tecnologiche par aumentare la sicurezza degli apparecchi. L’obiettivo è introdurre sul mercato un apparecchio con maggiori tutele per il giocatore e rilanciare la raccolta, diminuita negli ultimi anni (-30% nel periodo 2019-2024), garantendo anche il gettito erariale. ADM ha accolto favorevolmente la proposta, che valuterà in attesa di ricevere un progetto articolato, tenendo conto anche della continuità del gettito erariale che potrebbe rappresentare un elemento di resistenza da parte della politica. Si è discusso anche dell’importanza di innovazioni sugli apparecchi per renderli più attrattivi proprio nell’ottica del contrasto al gioco illegale.

Si è toccata la problematica dei contratti stipulati tra esercenti e concessionari e delle penali per i recessi e le disdette spesso eccessive. In tal senso la Sapar ha proposto l’introduzione nella nuova concessione, tra i contenuti minimi dei contratti della filiera, la facoltà di inserimento di penali o corrispettivi per i recessi che comunque tutelino la libertà contrattuale e la facoltà di scelta dei concessionari da parte delle parti contrattuali più deboli.

Tra gli argomenti dell’incontro non poteva non trovare spazio anche la parte dedicata ai Comma 7. Si è discusso di proposte di rilancio complessivo del settore al di là di singoli aspetti come l’aumento del limite di vincita sui comma 7 A o sui comma 7 C bis e l’introduzione del monitor interattivo sui 7 A, proposte attualmente bloccate dalla politica. E’ stato sottolineato come questo segmento di mercato sia rimasto bloccato agli inizi degli anni 2000, quando rappresentava un’eccellenza a livello internazionali e che oggi si trova ad essere il fanalino di coda in Europa. Tenuto anche conto che il mercato italiano attualmente è fermo sotto molti punti di vista e fa fatica ad importare nuovi prodotti, Sapar si farà parte diligente per proporre innovazioni sugli apparecchi.

Tutte le proposte hanno registrato un grande interesse da parte dell’Agenzia, che ha apprezzato le dettagliate spiegazioni del presidente Sergio D’Angelo, del vice presidente Francesco Gatti e dell’avvocato Francesco Badolato, confermando che ADM terrà in considerazione tutti i suggerimenti presentati.

Insomma si è trattato di un incontro molto costruttivo, mirato a realizzare un modello di gioco sostenibile, con al centro la tutela dei giocatori, la prevenzione di comportamenti a rischio, la salvaguardia degli interessi erariali ed il sostegno alle imprese di gestione.

