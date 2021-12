Sapar: “Il populismo dei comuni non fa bene”

Quale relazione intercorre tra le slot e la tassa sui rifiuti? A spiegarlo – afferma l’associazione Sapar – è il comune di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, che ha deciso di concedere delle agevolazioni pari al 50% sulla parte variabile della Tari per tutte le attività come bar e tabacchi che non hanno installato o decidono di togliere gli apparecchi dalle loro sale.

Purtroppo non è il primo caso in cui un comune italiano proponga sconti e preveda bonus per chi rimuove gli apparecchi da gioco come videolottery e slot machine. Questo modus operandi di molti sindaci denota un’ignoranza di fondo e una strategia studiata ad hoc per alimentare populismo e probabilmente qualche consenso in più.

Togliere le slot dalle attività significa indebolire il gioco legale e aumentare le possibilità che i giocatori si riversino nell’illegalità e nelle bische clandestine. Inoltre, riteniamo che proporre delle agevolazioni sulle tasse in un periodo di particolare difficoltà economica sia altamente demagogico.

PressGiochi