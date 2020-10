Sapar, il 27 ottobre in audizione in Regione Lazio

L’Associazione nazionale SAPAR informa che, a seguito di attività svolte all’interno della Regione Lazio, in data odierna ha ricevuto da parte del Presidente della XI Commissione Consiliare della Regione Lazio On. Marietta Tidei invito alla audizione telematica congiunta che avrà ad oggetto “La Legge Regionale n.5/2013 su gioco pubblico legale come modificata dalla Legge Regionale 1/2020” fissata per il giorno martedì 27 ottobre alle ore 16:30.

PressGiochi