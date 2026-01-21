Newsletter

Sapar esprime cordoglio per la scomparsa di Paolo di Nunno

All'età di 77 anni si è spento Paolo Di Nunno, imprenditore del settore degli apparecchi e importante dirigente sportivo. Di Nunno – ricorda in una nota l'associazione Sapar – è

21 Gennaio 2026

All’età di 77 anni si è spento Paolo Di Nunno, imprenditore del settore degli apparecchi e importante dirigente sportivo.

Di Nunno – ricorda in una nota l’associazione Sapar – è stato un imprenditore illuminato e precursore dei tempi, creando un importante azienda di produzione di apparecchi di intrattenimento e schede per videogiochi. Grazie al successo di questa sua attività ha potuto finanziare anche l’altra sua grande passione, vale a dire il calcio. Il punto più alto della sua carriera da dirigente calcistico lo toccò nel 2023 quando riportò, dopo 50 anni, il Lecco in Serie B. Definito “anticonformista”, nemico dei salotti buoni, Di Nunno è stato capace di lasciare un segno indelebile nel settore dell’intrattenimento e del calcio, oltre per la sua innata capacità imprenditoriale, proprio grazie alla sua spontaneità e sincerità.

Il presidente di Sapar Sergio D’Angelo e tutto il direttivo esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Di Nunno.

 

PressGiochi

