Sapar, entro il 31 marzo obbligo di stipula delle polizze per alluvioni, terremoti, frane

L’associazione nazionale Sapar ricorda alle aziende associate che entro il 31 Marzo 2025, salvo proroghe, tutte le imprese con sede legale in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia devono stipulare, una polizza assicurativa per i danni causati a macchinari, attrezzature, fabbricati e terreni aziendali da eventi come alluvioni, frane, terremoti.

Sanzioni: In caso di mancata stipula della suddetta polizza tale inadempimento potrà essere valutato ai fini del mancato riconoscimento di agevolazioni, contributi e sussidi anche tra quelli previsti in occasione di eventi catastrofici (alluvioni, frane, terremoti).

I limiti di indennizzo riconosciuto sono i seguenti:

Somma assicurata fino a 1 milione di euro limite pari alla somma assicurata, le parti possono prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile; Somma assicurata da 1 milione a 30 milioni di euro limite non inferiore al 70% della somma assicurata,le parti possono prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile; Somma assicurata superiore a 30 milioni di euro (o per le imprese con fatturato superiore a 150 mln di euro e numero di dipendenti pari o superiore a 500) limite stabilito dall’accordo tra le parti;

Le polizze stipulate precedentemente devono adeguarsi alle previsioni di legge a partire dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste così come i danni derivanti da comportamenti attivi dell’uomo, i danni a terzi provocati dai beni assicurati ed i danni causati da atti di terrorismo, da tumulti o quelli relativi ad energia nucleare, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.