Si terrà il prossimo 6 aprile 2022 l’elezione dei delegati SAPAR.

L’elezione era stata in precedenza fissata per il 2021 ma a causa del Covid 19 era stata rinviata di un anno. Sono infatti passati quattro anni da quando Domenico Distante è stato confermato presidente dell’associazione dell’automatico italiano. Le elezioni per la scelta dei delegati si terranno su tutto il territorio nazionale.

