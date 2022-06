Sapar: Domenico Distante rieletto presidente dell’associazione -video dell’intervento

Domenico Distante è stato rieletto presidente dell’associazione nazionale Sapar.

“Dobbiamo essere uniti, coesi e orgogliosi di essere di Sapar” sono state le prime parole del presidente che ha ricordato il ruolo dell’associazione a servizio dei gestori: “Sapar agli associati dà tanto, siamo sempre vicini a loro, sempre a disposizione di tutti. Per questo siamo fieri di essere Sapar: dobbiamo essere forti, insieme. Auguro a tutti voi un buon lavoro”.

Distante ha ricordato gli ultimi anni che sono stati una sfida sotto diversi punti di vista, dal Covid al problema con le banche, dal riordino agli attacchi politici: “A causa della pandemia – sostiene il presidente di Sapar – tutti i settori sono stati colpiti: mentre altre attività hanno riaperto, le nostre serrande sono rimaste abbassate e molti purtroppo sono stati costretti a chiudere le loro attività. Si sta parlando tanto e da tempo di riordino, ma ad oggi siamo ancora in attesa di questo importante cambiamento. Speriamo che i prossimi mesi possano essere decisivi da questo punto di vista.

Negli anni – continua il presidente – abbiamo dovuto difenderci da attacchi di una parte politica che ha voluto screditarci: insieme continueremo a far valere le nostre ragioni a difesa delle piccole e medie imprese e dei loro dipendenti.

Nonostante tutto, però, questi anni che ci hanno visto sempre in prima linea: abbiamo fatto tanto e continueremo a farlo per il bene del settore. Grazie a tutti e continuiamo, insieme, a difendere il nostro comparto”.

PressGiochi