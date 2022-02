Sapar: “Divieto di pubblicità ai giochi ha causato ingenti perdite economiche per l’intero settore”

Il decreto dignità è stato un disastro sin dalla sua nascita, perché da un lato ha vietato alle aziende italiane di avere una propria vetrina sul web, ma allo stesso tempo tantissimi provider esteri hanno invaso il web senza alcun controllo.

A confermare quello che diciamo da anni – scrive l’associazione nazionale Sapar – è stata recentemente la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che in un’intervista al “Sole 24 Ore” si è schierata contro il divieto delle sponsorizzazioni perché – dice – “constato che non ha sortito gli effetti sperati”.

Non solo non ha sortito gli effetti sperati, ma, negando qualunque forma di pubblicità per le aziende italiane, ha causato ingenti perdite economiche per l’intero settore.

Ci troviamo ancora una volta a chiedere subito l’eliminazione del divieto di pubblicità, la grande beffa per tutte le piccole e medie imprese del nostro comparto.

PressGiochi