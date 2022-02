SAPAR, comunicato esercenti Comma 7

Si comunica che gli esercenti proprietari dei seguenti apparecchi:

1) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (Calciobalilla, flipper, Juke box etc.) già installati almeno una volta nella loro vita utile alla data del 1°Giugno 2021

2) 7A e 7C ante 2003 (cioè gru e videogiochi con solo nulla osta di messa in esercizio, anche se datato successivamente al 2003) già installati almeno una volta nella loro vita utile alla data del 1°Giugno 2021

DOVRANNO RICHIEDERE TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE I NULLA OSTA DI MESSA IN ESERCIZIO PER TUTTI GLI APPARECCHI DI LORO PROPRIETA’ APPARTENENTI ALLE TIPOLOGIE DI CUI SOPRA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022.

N.B. A far data del 1°Marzo 2022 gli apparecchi non dotati di nulla osta non potranno restare installati nei pubblici esercizi.

Tutorial la descrizione delle procedure per l’autenticazione e la compilazione delle autocertificazioni.

PressGiochi