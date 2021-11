Sapar commenta il sen. Mantero: ‘Una poltrona in commissione di inchiesta sul gioco non si nega a nessuno’

Si sa, una poltrona alla commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale non si nega a nessuno. E perchè negarla al Senatore Mantero allora? Il fatto che dica cosa senza senso potrebbe far pensare a qualcuno che i soldi dei contribuenti siano gettati al vento. Non si sa – afferma l’associazione Sapar – cosa sia più farneticante se la parte in cui dice che “decine di sentenze dei Consigli di Stato confermano il potere delle regioni e dei comuni di intervenire per tutelare i cittadini dal gioco d’azzardo. E’ un loro dovere e diritto farlo.” (Ovviamente senza citarne neanche una) o quella in cui afferma che le concessioni in scadenza non devono essere rinnovate.

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda la prima affermazione non è affatto vero, anzi è vero il contrario ed un esempio è la sentenza del tar in provincia di Udine, ma ce ne sono tantissime che lo smentiscono.

Per quanto riguarda la seconda si commenta da sola, decine di dichiarazioni di magistrati antimafia affermano che le concessioni legali sono presidio di sicurezza e argine alla malavita, ma il senatore non è evidentemente interessato a quello che dichiara la magistratura. Probabilmente la sua fonte di informazioni è TikTok.

Come ultima farneticazione segnaliamo: “l’impatto dell’azzardo nel nostro Paese è devastante dal punto di vista economico e sociale.”

Dunque, anche qui il senatore dimentica di citare i dati e le fonti, ma siccome a noi piace essere seri possiamo smentirlo senza grossi sforzi. I ludopatici in Italia in cura sono 30mila (fonte il sole 24 ore) e gli alcolizzati 8 milioni, il gioco è l’ottava dipendenza degli italiani e l’Italia è il terzo paese al mondo per consumo di cocaina e il primo in Europa.

In Italia si gioca esattamente quanto nel resto d’Europa. Ma solo in italia abbiamo il triste primato dei 5 stelle, che per quanto stiano scomparendo dai comuni e regioni, siamo tenuti a pagarli in parlamento ancora per due anni.

PressGiochi