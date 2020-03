Sapar: chiusura uffici per emergenza Covid-19

“Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e alla luce delle indicazioni contenute nei Provvedimenti adottati dal Governo, l’Associazione nazionale SAPAR, per continuare a garantire i servizi ai propri Associati nel rispetto dei continui inasprimenti derivanti dai Decreti relativi anche alle limitazioni alla circolazione, avvisa che dalla giornata odierna lunedì 23.03 gli uffici della Associazione saranno chiusi fino a nuove disposizioni ad eccezione della linea telefonica che resterà attiva per la ricezione delle chiamate in entrata ed il relativo smistamento ai Professionisti.

La SAPAR, inoltre, comunica che continuerà a rendere i servizi di aggiornamento attraverso comunicazioni agli iscritti alla newsletter, sito sapar.it e social network al fine di tenere i propri Soci sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano il settore rappresentato.

Con la speranza e l’augurio che l’emergenza possa finire il prima possibile, ce la faremo!”.

PressGiochi