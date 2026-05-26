SAPAR: a Rimini l’assemblea generale tra risultati della presidenza D’Angelo e riforme statuta

SAPAR: si è tenuta oggi a Rimini l’Assemblea Generale dell’associazione. Al centro dei lavori il bilancio del primo anno della nuova presidenza, le attività associative e modifiche statutarie

Si è tenuta oggi a Rimini l’Assemblea Generale della Associazione nazionale SAPAR, convocata per l’esame dei principali temi associativi, amministrativi e organizzativi.

E’ stata anche l’occasione per tracciare un bilancio del primo anno di attività della nuova presidenza.

Convocati i 135 delegati in rappresentanza di tutte le regioni italiane.

Nel corso dell’incontro, il Presidente nazionale Sergio D’Angelo ha presentato la propria relazione illustrando le attività svolte da SAPAR da maggio 2025 a maggio 2026, evidenziando il fatto che nel primo anno della nuova presidenza si sia registrato uno dei migliori bilanci degli ultimi anni.

Successivamente il presidente ha sottolineato il lavoro portato avanti dalla Sapar a supporto delle imprese rappresentate. Nel suo intervento, alla presenza dei vice presidenti Francesco Gatti, Patrizio Perla, Walter Re e Andrea Soriano e del segretario nazionale avv. Mario Mazzeo, sono stati affrontati i principali temi che interessano il comparto, con particolare attenzione alle attività istituzionali, ai rapporti con gli interlocutori del settore e alle prospettive future del mercato.

Il presidente ha poi introdotto l’analisi dei bilanci dove si sono quindi susseguiti gli interventi dei delegati, del tesoriere Leonello Cicetti, del presidente dei revisori dei conti Andrea Lo Massaro.

Sul supporto offerto da Sapar alle imprese aderenti all’associazione, è poi intervenuto l’avvocato Francesco Badolato.

L’Assemblea ha quindi esaminato la relazione del Collegio dei Revisori relativa alla situazione economica e amministrativa dell’associazione. Successivamente si è proceduto alla discussione e all’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025 e del bilancio preventivo 2026 della Associazione nazionale SAPAR, con le conseguenti deliberazioni da parte dell’Assemblea.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’analisi delle proposte di modifica dello statuto associativo. In particolare, i delegati hanno discusso le modifiche relative agli articoli 4, 7 e 34 dello statuto, così come sottoposte dal Consiglio direttivo nel corso della riunione del 23 aprile 2026. Il confronto ha riguardato gli aspetti organizzativi e associativi contenuti nelle proposte di aggiornamento statutario, con il relativo esame da parte dell’Assemblea dopo l’introduzione avvenuta da parte del presidente del collegio dei revisori Franco Onori.

Nel corso dei lavori assembleari è stato inoltre affrontato un confronto sui temi di maggiore attualità per il settore rappresentato da SAPAR, con interventi e contributi dei delegati presenti sui principali argomenti che interessano le imprese del comparto.

L’Assemblea si è conclusa con la trattazione delle varie ed eventuali previste all’ordine del giorno.

PressGiochi