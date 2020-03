Santeramo: vietate slot machine e scommesse

Interdetta, nel territorio di Santeramo in Colle, l’attività delle slot machine e di ogni ulteriore attività ludica, di gioco e scommessa in genere ubicate ed esercitate all’interno degli esercizi commerciali abilitati ivi comprese le tabaccherie.

A disporlo è l’ordinanza sindacale n. 15 di quest’oggi, 19 marzo 2020. Tale interdizione – scaturita per evitare assembramenti in virtù delle disposizioni anti-contagio da Coronavirus – sarà in vigore fino al prossimo 3 aprile, salvo ulteriori proroghe.

PressGiochi