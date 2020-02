Sant’Anastasia. Il Consigliere Borrelli denuncia gioco clandestino in strada

Partite di bocce notturne con scommesse clandestine, la denuncia dei residenti. A darne notizia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Una denuncia protocollata nei mesi scorsi al Comune di Sant’Anastasia e che ora è finita tra “le mani” o per meglio dire sulla fanpage del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Alcuni residenti di via Romani Costanzi, strada “di mezzo” tra i Comuni di Sant’Anastasia e Pollena Trocchia, hanno denunciato schiamazzi notturni e la possibilità di “gioco d’azzardo clandestino”. Secondo quanto riportato nel documento protocollato, sembrerebbe che di notte gruppi di persone (formati anche da 50/60 individui) giocherebbero a bocce su quella strada, e che oltre agli “schiamazzi” che tengono sveglie intere famiglie, si scommetterebbe anche in maniera clandestina. Il consigliere dei Verdi oggi ha riportato sui social la notizia e commenta così la protesta: “I residenti di via Romani Costanzi, nei comuni di Sant’Anastasia e Pollena Trocchia, chiedono che sia messo fine al gioco d’azzardo che prende vita nella loro strada, soprattutto nei fine settimana, fino a tarda sera. Sembrerebbe infatti che alcune persone riunendosi in quella zona e recintando la strada con le loro auto giochino clandestinamente a bocce su suolo pubblico, scommettendo grosse cifre di danaro, disturbando la quiete dei residenti e danneggiando la strada.”

PressGiochi