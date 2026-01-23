Newsletter

23 Gennaio 2026 - 16:02

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Santa Maria di Sala (VE): nuovi orari di esercizio per le sale giochi e di funzionamento per le slot machine

A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale in materia di giochi avvenuta con la delibera del Consiglio Comunale n.43 del 21 ottobre 2025, il Sindaco di Santa Maria di Sala

23 Gennaio 2026

Share the post "Santa Maria di Sala (VE): nuovi orari di esercizio per le sale giochi e di funzionamento per le slot machine"

Stampa pagina

A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale in materia di giochi avvenuta con la delibera del Consiglio Comunale n.43 del 21 ottobre 2025, il Sindaco di Santa Maria di Sala ha emanato una nuova ordinanza sugli orari d’esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi degli art. 86 ed 88 del TULPS, nonché di funzionamento degli apparecchi automatici da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS (cd. New Slot).

I nuovi orari sono in vigore dal 15 gennaio 2026.

L’orario di esercizio delle sale giochi autorizzate (ivi comprese agenzie e sale scommesse, sale VLT) è dalle ore 8:30 alle ore 21:30 di tutti i giorni, compresi i festivi. Mentre, l’orario di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

Inoltre, l’ordinanza dispone che il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad assicurare la corretta attuazione di quanto disposto dal Regolamento, nonché le seguenti disposizioni:

  • Obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all’interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento al pubblico sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
  • Obbligo di esposizione con visibilità all’esterno del locale degli orari di apertura delle sale giochi ex artt. 86 e 88 del TULPS o di funzionamento degli apparecchi;
  • Obbligo di rispettare gli obblighi di informazione al pubblico e pubblicità stabiliti all’art. 13 del Regolamento in premessa citato.

 

PressGiochi

Leggi anche

Santa Maria di Sala (VE): nuovi orari di esercizio per le sale giochi e di funzionamento per le slot machine

ICE Barcelona, ELK Studios incontra i partner italiani e rafforza le collaborazioni

Serie A, 22ª giornata: Inter, chance allungo contro il Pisa. Big match per Milan e Napoli

Pvr, Chiacchio: Dopo il rinvio della sentenza, ADM congeli il limite di ricarica

OSCAR 2026: “One Battle After Another”, per gli esperti Sisal è il film che potrebbe portare a casa più statuette

Regno Unito, il governo aumenta le tasse sul gioco online

Davide Diodato. HBG Online Gaming tra omnicanalità, AI e gioco responsabile – Videointervista

Regno Unito, BGC firma un accordo di collaborazione con l’associazione cilena aPAL

Dall’Olimpo ai ghiacci eterni: StarCasinò presenta Fortune of Olympus e le slot della settimana

Cesa (CE): controllo a sala slot, sequestrate undici macchinette e multa da 121mila euro

Finlandia, approvata nuova riforma sul gioco: nuovo ente regolatore e nuove misure per tutelare i giocatori

10&Lotto: in Lombardia vincite per 138mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy