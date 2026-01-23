Santa Maria di Sala (VE): nuovi orari di esercizio per le sale giochi e di funzionamento per le slot machine

A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale in materia di giochi avvenuta con la delibera del Consiglio Comunale n.43 del 21 ottobre 2025, il Sindaco di Santa Maria di Sala ha emanato una nuova ordinanza sugli orari d’esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi degli art. 86 ed 88 del TULPS, nonché di funzionamento degli apparecchi automatici da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS (cd. New Slot).

I nuovi orari sono in vigore dal 15 gennaio 2026.

L’orario di esercizio delle sale giochi autorizzate (ivi comprese agenzie e sale scommesse, sale VLT) è dalle ore 8:30 alle ore 21:30 di tutti i giorni, compresi i festivi. Mentre, l’orario di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

Inoltre, l’ordinanza dispone che il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad assicurare la corretta attuazione di quanto disposto dal Regolamento, nonché le seguenti disposizioni:

Obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all’interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento al pubblico sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;

Obbligo di esposizione con visibilità all’esterno del locale degli orari di apertura delle sale giochi ex artt. 86 e 88 del TULPS o di funzionamento degli apparecchi;

Obbligo di rispettare gli obblighi di informazione al pubblico e pubblicità stabiliti all’art. 13 del Regolamento in premessa citato.

PressGiochi