Sanremo. Il Sindaco Biancheri: “Il casinò ha perso 13,5 mln di incassi e chiuderà in passivo”

Sanremo è alle prese con la chiusura di un bilancio dalle cinghie strette e dai mille sacrifici a seguito della crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Il Sindaco Biancheri ha parlato proprio di questa situazione, spiegando: “ Non è un’idea casuale, se non la mettessimo in vendita nel 2021 avremo un bilancio finanziario gravissimo se pensiamo che solo il Casinò ha incassato 13 milioni e mezzo in meno e chiuderà il bilancio con quattro milioni di passivo. Il Comune deve intervenire e non abbiamo la forza. In questo momento non ci sono le finanze, stiamo combattendo anche per la spesa corrente del 2021 per garantire i servizi essenziali a concluso Biancheri – vogliamo fare tante cose, ci sono ancora molti lavori ma non ci sono i fondi. Vogliamo far partire anche tanti progetti per i giovani, per fare uffici, sale studio e spazi per le start-up”.

