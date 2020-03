Sanremo: con la chiusura del casinò, sale la preoccupazione per lavoratori e entrate comunali

Il Casinò Municipale di Sanremo da quando ha dovuto dichiarare la cessazione di ogni attività per effetto delle disposizioni per il contenimento del coronavirus, si trova con costi ingentissimi da sostenere e entrate quasi azzerate del tutto.

A regime la casa da gioco ha costi mensili stimati in circa tre milioni di euro, tra spese per il personale dipendente e le poste dedicate all’accoglienza dei clienti migliori, al ristorante e agli eventi di spettacolo. Un indotto, quello del gioco e della cultura, che a Sanremo e in tutta la Riviera dei Fiori ha fatto la storia.

La problematica è quotidianamente all’attenzione dei vertici amministrativi di entrambi gli enti coinvolti, anche perché una chiusura forzata e perdurante del casinò comporterebbe riflessi diretti sui conti pubblici della città, la quale beneficia, ogni anno, di qualche milione di euro di utili ripartiti. Un azienda simile chiusa per lungo tempo, costringerebbe il suo management a chiedere aiuto al socio di riferimento, ovvero lo stesso Comune di Sanremo che già si trova in acque finanziarie a dir poco movimentate.

La situazione di emergenza sanitaria che ha costretto la casa da gioco alla chiusura preoccupa i dipendenti. Il primo passo, allo studio dei tecnici, è l’eventuale applicazione della cassa integrazione prevista dal decreto “Cura Italia” per quelle realtà con più di 15 dipendenti all’attivo. Tra queste figurerebbe sicuramente la casa da gioco municipale, ma bisogna capire se la tipologia di impresa svolta rientra nelle maglie del primo provvedimento del governo Conte. E’ poi c’è il solito capitolo degli interinali, quei croupier che arrotondavano a chiamata nei periodi più fortunati e che adesso devono rimanere a casa, come tutti, ma senza stipendio.

