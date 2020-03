Sanremo, chiuso il Casinò a causa del Coronavirus

Roulette ferme e slot spente, personale in libertà, seconda volta nella storia dopo il 31 gennaio del ’45. Ieri sera sessione straordinaria del Coc dove il sindaco Biancheri ha incaricato la Protezione civile di effettuare controlli in bar e ristoranti per verificare il rispetto delle disposizioni governative sull’affollamento, dichiarando: “Le priorità in questo momento riguardano garantire l’assistenza sanitaria, proteggere gli anziani che sono i soggetti maggiormente a rischi, garantire il funzionamento dei servizi, supportare il comparto economico. Le fughe dalle grandi città del Nord rappresentano un’incognita e un ulteriore problema E’ doveroso appellarsi al senso civico di tutti. Ognuno deve fare la sua parte”. Oggi si attendono le decisioni di Casinò spa in merito alla posizione dei dipendenti. Ieri comunque la città dei fiori era tutt’altro che vuota.

