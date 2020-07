Sanremo: approvato il bilancio del Casinò con un utile di 879mila euro

“Il terzo bilancio che approviamo nel nostro mandato e chiudiamo con 879mila euro di utile d’esercizio, questo ci fa ben sperare per la prosecuzione dell’ azienda”.

A dirlo è il presidente del Cda di Casinò Spa, Massimo Calvi a margine dell’inaugurazione della Sala De Santis. Come riporta Sanremonews.it, ieri c’è stata l’assemblea dei soci ed all’ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio 2018, nota positiva per il Casinò di Sanremo in un panorama nazionale non certo positivo per chi opera nel mondo del gioco d’azzardo. Come da noi anticipato qualche settimana fa, si andrà verso la proroga dell’attuale Cda ‘a due’ dopo le dimissioni di Olmo Romeo per la corsa alle comunali tra le fila della Lega. Resteranno quindi in carica Massimo Calvi ed Elvira Lombardi fino a quando, presumibilmente in estate, la nuova amministrazione comunale discuterà sulla nuova squadra per la gestione del Casinò.

Sul Bilancio della casa da gioco Calvi ha ulteriormente precisato: “Il socio ha destinato di distribuire 800mila euro di dividendo. tutti e tre i nostri esercizi sono stati connotati da risultati positivi sempre nell’ordine degli 800mila euro. La posizione finanziaria del Casinò è florida perché attiva sul sistema bancario. Ormai abbiamo un trend consolidato perché sono sei anni che la Casinò Spa chiude in utile. Dunque nel panorama nazionale che come sappiamo vede alcuni Casinò in serie difficoltà, ci fa ben sperare per la prosecuzione di questa azienda che è una azienda storica sul territorio della provincia di Imperia”.

PressGiochi