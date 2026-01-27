Newsletter

28 Gennaio 2026 - 01:45

Sanremo 2026 – Tommaso Paradiso e Fedez – Masini convincono anche dopo il primo ascolto stampa e restano i favoriti a 6,00

Ma per gli esperti di Sisal la sorpresa è Sayf

27 Gennaio 2026

Dopo l’ascolto dei brani in gara al Festival Sanremo da parte della stampa, secondo gli esperti Sisal Tommaso Paradiso, con la malinconica “I Romantici”, e la coppia Fedez-Masini, con il brano “Male necessario” si confermano tra i favoriti alla vittoria, entrambi offerti a 6,00. Ma la vera sorpresa è la scalata di Sayf: il giovane rapper italo-tunisino della scuola genovese, anche lui a 6,00, si candida al ruolo di underdog di questa 76ª edizione con la sua “Tu mi piaci tanto”.

Ermal Meta, a 7,50, con la sua “Stella Stellina” si piazza alle spalle dei favoriti, seguito da Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fulminacci: tutti appaiati a 12,00. Più indietro altri nomi di calibro come Malika Ayane, a 20, Levante, Michele Bravi e Enrico Nigiotti, tutti a 33 e Patty Pravo, una delle artiste con più partecipazioni nella storia del Festival, il cui successo è dato a 50.

Tra i meno favoriti anche Raf e Francesco Renga, volti storici della kermesse, J-AX, Leo Gasmass e le esordienti all’Ariston Bambole di Pezza. Tutti offerti a 100. La vittoria è ancora più lontana per Elettra Lamborghini, Samurai Jay, LDA e Aka 7even dati a 200.

 

