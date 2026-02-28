Newsletter

28 Febbraio 2026

Sanremo 2026 – Sal Da Vinci raggiunge Fedez e Masini: su Sisal.it tutti appaiati a 3,00 per la vittoria del Festival

Doppietta di Ermal Meta, favorito per Critica e Miglior testo

28 Febbraio 2026

Il palco dell’Ariston si prepara alla finale. In attesa di scoprire il vincitore, gli esperti Sisal pronosticano chi si aggiudicherà i premi più ambiti. Ermal Meta potrebbe fare doppietta con il Premio “Sergio Bardotti” – dove a quota 1,50 sembrerebbe non avere rivali – e il Premio “Mia Martini” che lo vede favorito a 2,00. A insediarlo in questo secondo riconoscimento però, c’è Nayt che lo insegue a 5,00.
Più combattuta la vittoria del Premio “Lucio Dalla”: qui potrebbero giocarsela, al momento a parimerito su Sisal.it, Ditonellapiaga e Serena Brancale che sono appaiate a quota 3,00. Ma attenzione a Sal Da Vinci a 5,00 che potrebbe a sorpresa conquistare la Sala Stampa e anche la vittoria finale.
L’ascesa del cantante napoletano infatti prosegue e, alla vigilia della finale, la sua “Per sempre sì” è a 3,00, alla pari con i favoriti di sempre Fedez-Masini. C’è poi Serena Brancale a 4,50 che potrebbe sovvertire il pronostico e vincere il “Leoncino” e Arisa, sempre in corsa a quota 9,00. Occhio a Sayf, la cui vittoria è a 12,00 ma che ha buone chance di finire nella Top 5, ipotesi a 3,00.

Ma al Festival di Sanremo è risaputo che anche gli ultimi possano fare storia: a chi toccherà quest’anno ricoprire questo ruolo? Molto probabilmente a Elettra Lamborghini, il cui ultimo posto è dato a 2,25.

