Newsletter

24 Febbraio 2026 - 12:25

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Sanremo 2026: la Top 5 di Sisal della prima serata, favorita Ditonellapiaga a 1,12

L’attesa è finita, i 30 Big di Sanremo sono pronti a sfidarsi e gli esperti Sisal hanno pronosticato chi, in questa prima serata, potrebbe aggiudicarsi un posto nelle prime cinque posizioni della

24 Febbraio 2026

Share the post "Sanremo 2026: la Top 5 di Sisal della prima serata, favorita Ditonellapiaga a 1,12"

Stampa pagina

L’attesa è finita, i 30 Big di Sanremo sono pronti a sfidarsi e gli esperti Sisal hanno pronosticato chi, in questa prima serata, potrebbe aggiudicarsi un posto nelle prime cinque posizioni della classifica.

Quali sono gli artisti in lizza per questo piazzamento? Un posto sembrerebbe essere riservato a Ditonellapiaga, offerta a 1,12. Insieme a lei nella TOP5 ci sono anche Fulminacci e Sayf appaiati a 1,25, la coppia Maria Antonietta e Colombre a 1,50 e Serena Brancale a 1,65. Ma attenzione a Ermal Meta e Tommaso Paradiso che, a 2,25, se la giocheranno tutta per raggiungere questo primo traguardo. Possibili sorprese però potrebbero arrivare anche da Malika Ayane, a 2,50, Tredici Pietro a 2,75 e dal nuovo duo Fedez-Masini proposto a 3,00 tra i primi 5 nella serata di inizio Festival.

Questo Festival si preannuncia ricco di sorprese. A poche ore dal via, gli esperti Sisal indicano come favorita per la vittoria finale Serena Brancale, davanti a tutti a 3,50, seguono Fedez – Masini, a 5,00, con Sayf e Tommaso Paradiso appaiati sul terzo gradino del podio, a 7,50.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Gatti (Sapar): “Preoccupazione per il decreto di riordino del gioco fisico, manca dialogo con l’Amministrazione”

Camera dei deputati: ‘Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi’

Sanremo 2026: la Top 5 di Sisal della prima serata, favorita Ditonellapiaga a 1,12

INTERAZAR 2026: Luckia, Comatel e Infinity Gaming protagonisti dell’evento spagnolo

Regno Unito: stretta sulle sponsorizzazioni nel calcio, il BGC sostiene il divieto per gli operatori di gioco senza licenza

Gioco online, approvati due progetti di legge della Finlandia in Commissione europea

Sisal ottiene il punteggio “B-” del rating ISS ESG e lo status “Prime”

Juventus-Galatasaray: mission impossible per Spalletti? I pronostici di Netwin

Champions League – Inter: operazione rimonta contro il Bodo. Pio Esposito, doppietta a 6,00 su Sisal.it, guida i nerazzurri

La Spagna risponde a Malta: via libera in Ce per il progetto di legge sui limiti di deposito per il gioco online

Slovenia, arriva l’ok in Ce per il progetto di legge sui requisiti tecnici per gli apparecchi da gioco

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 10 del 28 febbraio – 2 marzo 2026

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy