Newsletter

26 Febbraio 2026 - 17:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Sanremo 2026 – I pronostici degli esperti Sisal della 3°serata. Dai testa a testa più attesi al Vincente delle Nuove Proposte

Cosa aspettarsi dalla terza serata del Festival di Sanremo? Gli esperti Sisal hanno pronosticato le sfide che potrebbero rivelarsi le più accese tra i 15 cantanti che vedremo esibirsi questa

26 Febbraio 2026

Share the post "Sanremo 2026 – I pronostici degli esperti Sisal della 3°serata. Dai testa a testa più attesi al Vincente delle Nuove Proposte"

Stampa pagina

Cosa aspettarsi dalla terza serata del Festival di Sanremo? Gli esperti Sisal hanno pronosticato le sfide che potrebbero rivelarsi le più accese tra i 15 cantanti che vedremo esibirsi questa sera. Tra queste, c’è sicuramente quella tra Arisa e Sal Da Vinci, due artisti che sono determinatissimi a conquistare il gran finale. Voci diverse, ma molto amate dal pubblico che si sfidano all’insegna di sogni e favole. In questo duello il cantante partenopeo potrebbe avere la meglio, a 1,65, contro il 2,10 per l’artista di “Magica favola”. Ma attenzione, perché in un testa a testa con Sayf, una delle rivelazioni di questo Festival, Rosalba Pippa potrebbe invece dominare la scena: a 1,57 versus 2,25.

Scontro attesissimo poi tra grandi protagonisti della musica italiana capaci di riunire più generazioni: Raf e Francesco Renga, dove il primo potrebbe battere il secondo a colpi di “Self Control”. Il loro testa a testa su Sisal.it è offerto a 1,50 per l’artista di Margherita di Savoia contro 2,40 per l’Angelo di Udine. Chi invece potrebbe conquistare la scena rap in questa terza serata all’Ariston? Se la battono Luchè e Tredici Pietro, entrambi alla loro prima partecipazione da protagonisti sul palco dell’Ariston. Favorito a 1,50, il rapper di Napoli è pronto a spodestare il figlio di Gianni Morandi, a 2,40.

Questa sera scopriremo anche chi vincerà tra le Nuove Proposte. Con la semifinale di ieri si è aperto il campo di battaglia tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Gli esperti Sisal vedono nell’ex concorrente di Amici 24, offerto a 1,40, il candidato ideale per conquistare questa vittoria. Ma le probabilità che la Bove possa ribaltare la scena non sono da escludere, tant’è che un suo trionfo è offerto a 2,75.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Codere online, nel 2025 ricavi da gioco pari a €224,1 milioni

Castenaso (BO): slot accese fuori orario in una sala giochi, sospesa la licenza per 7 giorni

Tra miti greci e misteri d’Egitto: il palinsesto di StarCasinò si accende con quattro lanci imperdibili

Nuove regole per i congegni: parte il confronto tecnico tra ADM, Sogei e Associazioni

MotoGP – Stagione al via in Thailandia: Marc Márquez contro tutti. Il decimo mondiale del Cabroncito a 1,44 su Sisal.it

Musica d’ambiente 2026: rinnovo abbonamenti e nuove modalità di pagamento

Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina a un passo dagli ottavi dopo i colpi in trasferta

Corte costituzionale, inviata in Parlamento la sentenza sulla sicurezza urbana che richiama norme sulle scommesse clandestine

Sanremo 2026 – I pronostici degli esperti Sisal della 3°serata. Dai testa a testa più attesi al Vincente delle Nuove Proposte

Svizzera, aggiornata la blacklist nazionale: oscurati 271 nuovi siti di gioco illegale

Interazar conferma la nuova età d’oro dell’Amusement in Spagna

UK, BGC: “Se il governo vuole crescita e tutela dei giocatori, deve sostenere il settore del gioco regolamentato”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy