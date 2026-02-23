Newsletter

23 Febbraio 2026 - 13:28

Press Giochi

Sanremo 2026 – Festival al via, lo share della prima serata oltre il 63% a 1,44 su Sisal.it. La Puglia è pronta a fare incetta di premi

L'Ariston è pronto ad alzare il suo sipario per la 76° edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti si gioca l'ultima carta alla conduzione: riuscirà a conquistare il pubblico e

L’Ariston è pronto ad alzare il suo sipario per la 76° edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti si gioca l’ultima carta alla conduzione: riuscirà a conquistare il pubblico e gli ascolti? Per gli esperti Sisal, superare il 63% di share nella prima serata è uno scenario concreto, tanto che questa opzione è offerta a 1,44. Più ambiziosa, ma non per questo impossibile, l’ipotesi di andare oltre il 65,1% dello scorso anno, risultato che aveva già lasciato alle spalle i numeri di Amadeus e Fiorello.

Ma a poco più di 24 ore dall’inizio della kermesse l’attenzione non è solo sugli ascolti ma anche sui possibili protagonisti di questo Festival. La Puglia, terza regione più premiata nella storia di Sanremo, punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano con Serena Brancale favorita per la vittoria finale a 3,50 ed Ermal Meta, pronto a conquistare il Premio della Critica e quello per Miglior Testo: entrambe le opzioni sono offerte a 2,75. Chi invece potrebbe posizionarsi come ultimo? Samuray Jay. La probabilità che sia lui a occupare il gradino più basso della classifica è data a 2,50.

 

PressGiochi

